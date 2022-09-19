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Мордовский национальный праздник «Шумбрат» отметят в парке «Кузьминки»

Евгений Жуков
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Мордовский национальный праздник «Шумбрат» отметят в парке «Кузьминки»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

На территории парка «Кузьминки» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы 24 сентября пройдет мордовский национальный праздник «Шумбрат».

— Москва объединяет народы и является общим домом для людей разных национальностей. Именно поэтому такие праздники, как «Шумбрат», всегда проходят очень душевно, весело и интересно, — сказал глава ведомства Виталий Сучков.

Сообщается, что мероприятие посвящено культурному наследию народов России. Целью праздника является популяризация искусства и сохранение культурных этнических традиций, многообразия всех народов и общностей нашей страны.

По словам организаторов, на празднике будет множество интерактива. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению мордовской куклы и резьбе по дереву, а также в мордовских национальных играх «Тюштянь налксемат» (стрельба из лука, метание топора).

1 октября в Москве пройдет мероприятие Bubble Comics Con, посвященное поп-культуре, комиксам, видеоиграм и выступлению косплей-артистов.

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