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Приметы и советы

Эколог Соколова объяснила, как правильно посадить дерево

Ирина Игнатенко
Общество
Эколог Соколова объяснила, как правильно посадить дерево
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Эколог, руководитель экологической секции экспертного совета комитета Совфеда по природопользованию Наталья Соколова дала советы по высадке деревьев.

— Если мы берем саженец в пять сантиметров, то два года будет приживаться дерево. Я бы советовала, чтобы не больше десяти сантиметров был диаметр, иначе срок приживаемости будет увеличиваться, — объяснила собеседница «Радио 1»

По ее словам, средняя приживаемость дерева — два года. Она пояснила, что яму для дерева нужно копать не глубокую, но широкую.

Углы вокруг этой ямки нужно делать не прямыми, а немного скошенными. Лучше сделать почву рыхлой с помощью лопаты, чтобы корни мягко вошли в новую почву.

Перед посадкой корневая система дерева не нуждается в обработке, в связи с этим не нужно дополнительно удобрять почву, резюмировала Соколова.

Акция «Наш лес» проходит в Московской области до 30 сентября. На сегодняшний день на территории Подмосковья благодаря акции уже высажено более 26 тысяч саженцев, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Главный агроном России Октябрина Ганичкина в беседе с «Вечерней Москвой» дала несколько советов по сохранению корнеплодных культур в начале осени.

Экология Природа Деревья
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