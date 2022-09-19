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Москвичи смогут продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на октябрь до 25 сентября

Евгений Жуков
Город
Москвичи смогут продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на октябрь до 25 сентября
Фото: АГН Москва

Осуществить продление абонементов на парковки со шлагбаумом на октябрь горожане смогут до 25 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «АМПП» в понедельник, 19 сентября.

Сделать это в упрощенном варианте можно на сайте организации в разделе «Абонементные плоскостные парковки». Уточняется, что через неделю все места, на которые не был продлен абонемент, поступят обратно в продажу. Пользователь сможет выбрать их, если сейчас на нужной парковке не оказалось свободных мест.

В августе сообщалось, что на 59 парковках со шлагбаумом будет запущен новый способ оплаты. Уточняется, что при возврате на парковку не нужно будет покидать автомобиль.

Подъезжая к стойке выезда, москвичам необходимо вставить в нее парковочный билет. Затем следует приложить банковскую карту, после успешной оплаты шлагбаум откроется. Кроме того, на стойках водители увидят QR-код, который необходимо отсканировать для получения чека.

Кроме того, стало известно, что восемь парковок со шлагбаумом в Москве переобустроят в уличные.

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