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Ученые назвали способные снизить риск возникновения диабета продукты

Евгений Белоусов

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Еда
Общество
Ученые назвали способные снизить риск возникновения диабета продукты
Фото: Pexels

Употребление молочных продуктов в умеренном количестве способно значительно снизить риск возникновения диабета второго типа. Об этом заявили ученые из Неаполитанского университета имени Федерико II.

Их исследование показало, что молочные продукты, особенно йогурт и обезжиренные продукты, связаны с более низким риском развития диабета второго типа (СД 2). Красное и переработанное мясо же эксперты связали с более высоким риском развития недуга.

Так, употребление 200 миллиграммов молока в день позволяет снизить риск возникновения диабета на 10 процентов. Употребляя в день 100 граммов йогурта, человек может снизить этот риск на пять процентов.

Молочные продукты, пояснили ученые, богаты питательными веществами, витаминами и другими биологически активными соединениями, которые могут благоприятно влиять на метаболизм глюкозы — переработку сахара в организме, передает газета Express.

До этого доктор медицинских наук Михаил Гинзбург сообщил, что сахаросодержащие продукты, снеки и сладкие молочные продукты являются очень вредными, несмотря на их популярность в рационе россиян. Что касается сладких молочных продуктов, то врач предупредил о возможном добавлении в них пальмового масла.

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