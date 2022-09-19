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Школу на 550 мест построят до конца 2022 года в Некрасовке

Елена Самойлова
Город
Школу на 550 мест построят до конца 2022 года в Некрасовке
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка, микрорайон Люберецкие Поля, 14-й квартал Карта всех событий

Работы по возведению школы на 550 мест в районе Некрасовка планируется завершить до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента строительства в понедельник, 19 сентября.

— Завершается строительство монолитного каркаса здания школы в 14-м квартале района Некрасовка. На 70 процентов выполнены отделочные работы, производится монтаж инженерного оборудования, — сказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

На первом этаже разместят пост охраны, кабинет педагога-психолога, административный кабинет, помещения медицинского блока, пищеблок с обеденным залом на 275 мест и учебные кабинеты.

На втором этаже появятся актовый зал на 330 мест, кабинет робототехники, спортивный зал, кабинеты для занятий иностранными языками, физикой, химией и лаборантские.

Третий и четвертый этажи займут лабораторный практикум инженерно-физического направления, универсальные кабинеты, кабинеты самотестирования, изучения основ анатомии и физиологии. В здании также оборудуют библиотеку с информационным центром, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в поселении Сосенском открыли новую школу на 1325 учеников. В школе оборудованы шумные зоны для общения учеников и преподавателей вне уроков, также здесь можно проводить массовые мероприятия.

Рафик Загрутдинов Район Некрасовка Школы
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