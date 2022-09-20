Кадр из фильма «Поцелуй на удачу»

23 сентября Православная церковь почитает память епископов Петра и Павла, живших в византийском городе Никея в IX веке и пострадавших за христианскую веру. В этот день особенно обострена интуиция, поэтому в сложных ситуациях к ней стоит прислушаться, чтобы избежать неприятностей. Людям с особенно сильной интуицией удастся избежать тяжелых моментов.

Считается, что 23 сентября у человека хватит сил на любое свершение. Те, кто отправляется в дальнюю дорогу, могут не переживать: их поездка пройдет гладко и без каких-либо происшествий.

Приметы погоды

Мало рябины — к сухой осени, много — к дождливой.

Хороший урожай рябины — к морозной зиме.

Сколько аистов пролетело над головой человека — столько будет теплых, сухих и веселых дней в этом году.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Кому не грозят неприятности 23 сентября

Именины отмечают: Петр, Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел.