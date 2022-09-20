Народный календарь. Кому не грозят неприятности 23 сентября

23 сентября Православная церковь почитает память епископов Петра и Павла, живших в византийском городе Никея в IX веке и пострадавших за христианскую веру. В этот день особенно обострена интуиция, поэтому в сложных ситуациях к ней стоит прислушаться, чтобы избежать неприятностей. Людям с особенно сильной интуицией удастся избежать тяжелых моментов.
Считается, что 23 сентября у человека хватит сил на любое свершение. Те, кто отправляется в дальнюю дорогу, могут не переживать: их поездка пройдет гладко и без каких-либо происшествий.
Приметы погоды
Мало рябины — к сухой осени, много — к дождливой.
Хороший урожай рябины — к морозной зиме.
Сколько аистов пролетело над головой человека — столько будет теплых, сухих и веселых дней в этом году.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Петр, Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел.