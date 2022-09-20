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Приметы и советы

Народный календарь. Кому не грозят неприятности 23 сентября

Георгий Соланович
Общество
Народный календарь. Кому не грозят неприятности 23 сентября
Кадр из фильма «Поцелуй на удачу»

23 сентября Православная церковь почитает память епископов Петра и Павла, живших в византийском городе Никея в IX веке и пострадавших за христианскую веру. В этот день особенно обострена интуиция, поэтому в сложных ситуациях к ней стоит прислушаться, чтобы избежать неприятностей. Людям с особенно сильной интуицией удастся избежать тяжелых моментов.

Считается, что 23 сентября у человека хватит сил на любое свершение. Те, кто отправляется в дальнюю дорогу, могут не переживать: их поездка пройдет гладко и без каких-либо происшествий.

Приметы погоды

Мало рябины — к сухой осени, много — к дождливой.

Хороший урожай рябины — к морозной зиме.

Сколько аистов пролетело над головой человека — столько будет теплых, сухих и веселых дней в этом году.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Кому не грозят неприятности 23 сентября

Именины отмечают: Петр, Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел.

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