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Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова
Город
Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали тринадцать рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и пять отменены. А в аэропорту Внуково задержаны восемь рейсов и два отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 22 сентября — до 03:45 по московскому времени. Уточняется, что ограничение распространяется на аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. При этом остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

Командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о постепенном переходе России на самолеты отечественного производства, рассказал «Вечерней Москве», когда Россия сможет реализовать этот план.

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