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Микробиолог заявил, что США проверяли на украинцах военно-биологические разработки

Юлия Курганова
В мире
Микробиолог заявил, что США проверяли на украинцах военно-биологические разработки
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты не пытались улучшить санитарно-биологическую обстановку на Украине, они превратили граждан в «подопытных кроликов» для испытания возбудителей опасных болезней в рамках военно-биологической программы Пентагона. Об этом сообщил микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

Он заявил, что за последние восемь лет на Украине от разных эпидемических заболеваний погибли более 200 тысяч человек. Ученый сообщил, что в стране в первую очередь ликвидировали санэпиднадзор, его «функции взял на себя Пентагон».

— Но мы видим, как американские военные «заботятся» об украинцах, раз они проводили опыты на военнослужащих, пациентах психиатрических больниц и детях, — подчеркнул микробиолог.

Никулин отметил, что у украинских военнопленных обнаруживали антитела к возбудителям опасных болезней, которые не были характерны для Украины.

— США проверяли свои новейшие военно-биологические разработки на генетическом материале — живых людях, животных и растениях. А украинцы для них были подопытными кроликами, — заявил он, передает РИА Новости.

Представители Соединенных Штатов признали, что проводили биологические исследования на Украине на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических клиник. Об этом 19 сентября сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Украина США биолог
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