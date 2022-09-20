Украинские военные ищут в Харьковской области сотрудничавших с РФ граждан

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ищут среди жителей Купянска Харьковской области «коллаборантов» и увозят их в неизвестном направлении. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

По словам собеседника РИА Новости, беженцы из Купянска сообщают страшные вещи, происходящие в городе после прихода украинской армии.

— ВСУ активно ведет работу по вычислению «коллаборантов». Отыскивают и увозят в неизвестном направлении, — рассказали в администрации.

17 сентября глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские подразделения задержали семь студентов из Шри-Ланки, которые учились в медколледже в Купянске. Он предположил, что есть высокая вероятность новой провокации в отношении России и ВГА. Украинские спецслужбы могут использовать захваченных людей для фабрикации фейков, как это делалось в Буче и Изюме.

До этого украинское издание «Страна» поделилось кадрами с наемниками из США, которые заходят в город Изюм Харьковской области. На видеозаписи можно рассмотреть вооруженных людей на фоне стелы с названием города.