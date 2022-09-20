На пешехода и семь автомобилей из-за ветра обрушился временный переход в Москве

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Россия, Москва, улица Василисы Кожиной Карта всех событий

На западе столицы из-за сильного ветра на пешехода и семь припаркованных автомобилей обрушился временный переход.

Инцидент случился около 12:00 в понедельник, 19 сентября, на улице Василисы Кожиной. Конструкция из дерева и металла ограждала место строительства пешеходного виадука (мостовое сооружение).

Уточняется, что проходящий мимо пешеход травмы не получил, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Сильный ветер сохранится в столице до утра 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства. Уточняется, что порывы ветра в столице будут достигать 18 метров в секунду.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве временно закрыли несколько парков. Так, стало известно о закрытии Парка Горького, Измайловского парка, музея-заповедника «Царицыно» и парка «Сокольники».

Коммунальные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. На круглосуточном дежурстве находятся мобильное оборудование и техника, которые могут обеспечить бесперебойную подачу коммунальных услуг местным жителям в случае технических сбоев на объектах ЖКХ.