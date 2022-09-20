Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

На пешехода и семь автомобилей из-за ветра обрушился временный переход в Москве

Юлия Курганова
Происшествия
На пешехода и семь автомобилей из-за ветра обрушился временный переход в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Василисы Кожиной Карта всех событий

На западе столицы из-за сильного ветра на пешехода и семь припаркованных автомобилей обрушился временный переход.

Инцидент случился около 12:00 в понедельник, 19 сентября, на улице Василисы Кожиной. Конструкция из дерева и металла ограждала место строительства пешеходного виадука (мостовое сооружение).

Уточняется, что проходящий мимо пешеход травмы не получил, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Сильный ветер сохранится в столице до утра 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства. Уточняется, что порывы ветра в столице будут достигать 18 метров в секунду.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве временно закрыли несколько парков. Так, стало известно о закрытии Парка Горького, Измайловского парка, музея-заповедника «Царицыно» и парка «Сокольники».

Коммунальные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. На круглосуточном дежурстве находятся мобильное оборудование и техника, которые могут обеспечить бесперебойную подачу коммунальных услуг местным жителям в случае технических сбоев на объектах ЖКХ.

обрушения переходы Москва Район Филевский Парк
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте