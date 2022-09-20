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Главные новости к утру 20 сентября

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 20 сентября
Фото: Pexels

Агропромышленная компания Bunge (торговые марки «Олейна», Ideal) продает свой бизнес по переработке масличных семян в РФ. Исполнительный директор компании Грег Хекман поблагодарил команду Bunge за то, что она продолжала «поставлять необходимые продукты питания и корма в этих сложных условиях».

Число пострадавших в результате отравления угарным газом в кафе в городе Дербенте Республики Дагестан выросло до 16 человек. По словам мэра города Рустамбека Пирмагомедова, в больницу доставили 12 взрослых и четверых подростков. Причем почти все пострадавшие — сотрудники заведения.

Начальник смены пограничного пункта Нарвы Яаника Карп сообщила, что в Эстонию 19 сентября не смогли попасть десять российских граждан с шенгенскими визами. Среди причин этого — запрет россиянам на въезд в Эстонию по туристическим шенгенским визам.

Микробиолог Игорь Никулин заявил, что США проводили на украинцах военно-биологические опыты. Он заявил, что за последние восемь лет на Украине от разных эпидемических заболеваний умерли около 200 тысяч человек.

Российские грузовые автомобили с товарами из Европейского союза начали задерживать в Казахстане. Речь идет о транзитной транспортировке, когда товар из Евросоюза направляют на белорусскую границу, а потом в Казахстан на грузовиках российских или белорусских компаний.

Украина Отравления Бизнес Кафе Казахстан
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