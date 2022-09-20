Эрдоган: Анкара не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите ШОС

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Анкара не собирается отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник, 20 сентября.

— Европейский Союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: «Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?» Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому Союзу, — сказал он.

Эрдоган в интервью турецкому изданию Yeni Safak добавил, что Турция является частью всего мирового сообщества, что позволяет ей проводить переговоры с другими странами. Кроме того, Анкара не отказывается вести диалог с Евросоюзом также, как и с другими странами-участниками ШОС.

До этого Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция преследует цель стать членом ШОС. По его словам, Анкара имеет целью вступить в объединение, поскольку членство в ШОС переведет отношения со странами-участницами на совершенно другой уровень.