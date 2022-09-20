Свыше трех тысяч участников «Московского долголетия» воспользовались автобусами проекта

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Почти 2,5 тысячи километров проехали автобусы проекта «Маршрут к долголетию» и перевезли более трех тысяч горожан старшего возраста за два месяца. Об этом сообщила руководитель проекта «Центры московского долголетия» Елена Громова во вторник, 20 сентября.

— На сегодняшний день в городе работают 52 центра — клубных пространства, где москвичи старшего возраста посещают любимые занятия и общаются с единомышленниками — бесплатно и вне зависимости от места их проживания, — отметила она.

В связи этим запустили проект «Маршрут к долголетию», который позволил связать центры московского долголетия с теми районами столицы, где их пока нет. Особой популярностью проект пользуется в ТиНАО.

По словам руководителя центра московского долголетия «Московский» Лидии Абашиной, поездки проходят несколько раз в неделю, и после каждой из них активисты центра делятся впечатлениями, идеями и рассказами о новых знакомствах, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно около 60 участников проекта «Московское долголетие» приняли участие в трех экскурсиях по выявленным объектам культурного наследия, которые состоялись в течение августа и сентября этого года.