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Около 1,5 тысячи дальневосточных ипотек планируют выдать в Приморье до конца года

Александр Афонин
Общество
Около 1,5 тысячи дальневосточных ипотек планируют выдать в Приморье до конца года
Фото: Unsplash

Власти Приморья планируют выдать не менее 1,5 тысячи кредитов по программе «Дальневосточная ипотека» до конца года. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил министр строительства региона Виталий Блоцкий.

— За период реализации программы 13 820 семей нашего региона смогли улучшить жилищные условия. В общей сумме программа реализована на 54 миллиарда рублей. Опираясь на статистику прошлых лет, планируется выдать не менее 1,5 тысячи кредитов до конца 2022 года, — сказал он.

Министр добавил, что принятое решение о продлении срока программы до 2030 года положительно повлияет на развитие строительной сферы. По его словам, в Приморье наблюдается тенденция увеличения числа введенных новостроек в эксплуатацию. Так, в регионе уже ввели 600 тысяч квадратных метров жилья, за аналогичный период прошлого года — 508 тысяч, передает ТАСС.

7 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что дальневосточную льготную ипотеку под два процента продлят минимум до 2030 года. По его словам, она оказалось очень востребованной, а ее работа показала высокую эффективность.

Дальний Восток Приморье Ипотека
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