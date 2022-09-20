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Депутата Самсонова приговорили к 13 годам колонии по делу о растлении ребенка

Александр Афонин
Происшествия
Депутата Самсонова приговорили к 13 годам колонии по делу о растлении ребенка
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Советский районный суд Владивостока приговорил приморского депутата Артема Самсонова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о растлении ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Приморскому краю во вторник, 20 сентября.

— Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора депутату Законодательного собрания Приморского края, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 1 июня по 31 июля 2018 года он находился на отдыхе во Владивостоке. Там подсудимый показывал 11-летнему сыну своего знакомого предмет интимного характера и рассказывал о его предназначении. Суд признал депутата виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера», передает пресс-служба.

24 августа сообщалось, что Останкинский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому в растлении малолетней через мессенджер меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. 61-летний мужчина будет находиться за решеткой до 23 октября.

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