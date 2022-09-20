Актер сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Владимир Шинов скончался на 55-м году жизни

Кадр из сериала След

Актер сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Владимир Шинов умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщил актер Денис Матросов во вторник, 20 сентября, на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— Не стало Вовки, однокурсника Владимира Шинова. Светлая тебе память! Вовка, тебе выпало тяжелое испытание, но ты держался. Ты очень не хотел нас огорчать. Лети к Богу! — поделился он.

При этом Матросов не стал уточнять причину смерти Шинова. Скорее всего артист в последнее время болел и боролся за жизнь.

Владимир Шинов исполнил более 40 ролей в кино и снимался в таких сериалах, как «Склифосовский», «Мент в законе», «Лесник», «Глухарь», а также «След».