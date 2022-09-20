Бизнес-центр в форме спирали построят на Бутырской улице

Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Москва, Бутырская улица, земельный участок 1 Карта всех событий

Девятиэтажный бизнес-центр оригинальной формы возведут на Бутырской улице. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 20 сентября.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что здание будет напоминать вращающийся смерч.

— Фасадные решения представляют собой неповторимый, деликатно размещенный объект с выразительной пластикой. Формообразование за счет поворота каждого последующего этажа позволяет увеличить поэтажную площадь и создает отличные видовые характеристики, — подчеркнул Кузнецов.

При строительстве многофункционального центра площадью 18,9 тысячи квадратных метров будут использовать систему структурного остекления.

— Ступенчатый ритм фасадов подчеркнут с помощью подсветки консолей, что в темное время суток создаст эффект «парящих» этажей, — передает слова главного архитектора столицы официальный сайт мэра Москвы.

До этого председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что по программе реновации на улице Гарибальди построят жилой дом на 300 квартир.