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Приметы и советы

Бизнес-центр в форме спирали построят на Бутырской улице

Евгений Жуков
Город
Бизнес-центр в форме спирали построят на Бутырской улице
Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Москва, Бутырская улица, земельный участок 1 Карта всех событий

Девятиэтажный бизнес-центр оригинальной формы возведут на Бутырской улице. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 20 сентября.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что здание будет напоминать вращающийся смерч.

— Фасадные решения представляют собой неповторимый, деликатно размещенный объект с выразительной пластикой. Формообразование за счет поворота каждого последующего этажа позволяет увеличить поэтажную площадь и создает отличные видовые характеристики, — подчеркнул Кузнецов.

При строительстве многофункционального центра площадью 18,9 тысячи квадратных метров будут использовать систему структурного остекления.

— Ступенчатый ритм фасадов подчеркнут с помощью подсветки консолей, что в темное время суток создаст эффект «парящих» этажей, — передает слова главного архитектора столицы официальный сайт мэра Москвы.

До этого председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что по программе реновации на улице Гарибальди построят жилой дом на 300 квартир.

Строительство Москва Сергей Кузнецов
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