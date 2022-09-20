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Власти Херсонской области анонсировали заявление по референдуму

Александр Афонин

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Власти Херсонской области анонсировали заявление по референдуму
Фото: shutterstock

Заявление по проведению референдума о вхождении Херсонской области в состав России может прозвучать во вторник, 20 сентября. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

— Я думаю, что сегодня, 20 сентября, мы сделаем незамедлительно заявление по факту (возможности волеизъявления на территории Херсонской области — прим. «ВМ»), которое на самом деле ждут все, — сказал он.

Накануне сообщалось, что общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой провести референдум о вхождении ДНР в состав России. Аналогичная просьба поступила к главе ЛНР Леониду Пасечнику. Согласно тексту заявлений, признание субъектом России необходимо региону для обеспечения безопасности территории.

Позже депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий заявил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России состоится осенью. По его словам, Пасечник обязан отреагировать на просьбы местных жителей как можно скорее.

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