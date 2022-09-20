Эксперты назвали стоимость самой дешевой и самой дорогой квартир в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Рябиновая улица, 45к2 Карта всех событий

Стоимость самой дешевой квартиры в Москве начинается от 1,6 миллиона рублей, а самая дорогая жилплощадь предлагается за 5,6 млрд рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Метриум».

Наиболее доступное по цене жилье площадью 11,8 квадратных метров в Москве расположено в районе Очаково-Матвеевское, это апартаменты экономкласса в обновленном по реновации здании «Лофт на Рябиновой». Приобрести его можно на 1,6 миллиона рублей.

При этом самая дорогая квартира площадью 4,4 тысячи квадратных метров находится в ЖК «Усадьба в Орлово-Давыдовском переулке». Это исторический особняк с собственным ландшафтным парком, а стоимость его составляет 5,6 миллиарда рублей, пишут «Известия».

Накануне специалисты рассказали о самой маленькой и самой большой квартире в Москве. Так, одна мини-квартира расположена на Миусской улице и стоит 4,5 миллиона рублей, более дешевый лот площадью 9,2 квадратных метра стоит 2,97 миллиона рублей и находится на Вольной улице. При этом самую большую квартиру можно увидеть в Мещанском районе, ее площадь составляет 780 квадратных метров.