Жители столицы выберут символ проектного офиса «Молодежь Москвы»

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В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование за символ проектного офиса «Молодежь Москвы». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 20 сентября.

Пользователям предложат пять образов, символизирующих основные направления работы проектов «Молодежи Москвы».

— У каждой молодежной организации должен быть свой герой, от имени которого она ведет разговор с горожанами. В реальной жизни им является активная молодежь Москвы. Поэтому мы решили поддержать инициативу нашей молодежи в создании виртуального героя, иллюстрирующего собирательный образ молодого поколения столицы, — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Так, новый герой будет напрямую общаться с пользователями в социальных сетях и рассказывать все новости проектов, анонсы городских мероприятий, давать советы и рекомендации студентам и молодежи.

Претенденты представляют собой нарисованного персонажа, который наделен определенными качествами и характеристиками. Среди них Енот Тишка, Еж МолодЕжик, супергерой «Молодежи Москвы» Моложик, Фенек Тайфи и Панда Жуи, передает официальный сайт мэра Москвы.

За восемь с половиной лет работы проекта «Активный гражданин» было принято более 200 миллионов мнений москвичей. Уточняется, что без существования проекта для получения такого объема обратной связи потребовалось бы 72 года работы с обращениями граждан.