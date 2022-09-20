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Врач рассказала, продукты какого цвета нужно включить в рацион осенью

Ирина Игнатенко
Общество
Врач рассказала, продукты какого цвета нужно включить в рацион осенью
Фото: Pexels

Для поддержания иммунитета осенью нужно уделить внимание приему витаминов и физическим нагрузкам. Рекомендуется есть продукты зеленого цвета — яблоки, зеленый лук, травы. Об этом рассказала врач-педиатр Марьям Сайфулина.

Врач отметила, что в организме необходимо поддерживать баланс витаминов В6 и В12, так как они участвуют в кровоснабжении и выработке иммунитета.

— Необходимо принимать эти витамины в виде пищевых добавок, а также употреблять в пищу продукты, содержащие эти витамины, например, фрукты и овощи, окрашенные в зеленый цвет — это зеленые яблоки, зеленый лук, травы (петрушка, укроп), — пояснила она в комментарии РИАМО.

Кроме того, необходимо принимать профилактическую дозу витамина D.

Также эксперт посоветовала не забывать о физических нагрузках. Будут полезны занятия бегом. Врач объяснила, что бег улучшает кровообращение в легких, что, в свою очередь, улучшает транспортировку кислорода в клетки и способствует поддержанию иммунитета.

До этого медики назвали растение, которое поможет укрепить иммунитет осенью. Листья тимьяна отлично помогают в борьбе с вирусными заболеваниями, а также при лечении инфекционных заболеваний. Эксперты утверждают, что, вдыхая эфирное масло тимьяна, можно справиться с недугами грудной клетки и заболеваниями носа, передает Nation news.

До этого Марьям Сайфулина пояснила, почему осенью люди болеют чаще.

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