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«США всюду сеют нестабильность»: французы раскритиковали обвинения в адрес России

Лейла Алиева
В мире
«США всюду сеют нестабильность»: французы раскритиковали обвинения в адрес России
Фото: Unsplash

Журналист Тьерри Волтон в статье для французского издания Le Figaro заявил, что в конфликтах на постсоветском пространстве виновны Россия и «автократические элиты» республик, образовавшихся после распада СССР. Публикация вызвала резкую критику читателей в комментариях.

Кроме того, автор отметил, что Россия решила провести спецоперацию из-за того, что боится распространения украинской свободы.

«Империя не отпускает? Настоящая империя не в России, а в Евросоюзе. И управляется она из Брюсселя госпожой фон дер Ляйен, а также судьями европейских судов и так далее. Они все решают за страны — члены ЕС», — заявил один из читателей.

«А, по-моему, вы забываете, что Украина была очень лояльной советской республикой. И сегодня множество былых советских начальников советскими цензурными методами искореняют инакомыслие и память о прошлом на Украине. И такие люди там есть во всех эшелонах власти», — отметил другой.

«Почему опять воспламеняются войны в бывших советских республиках? Потому что Байден, видя, что конфликт на Украине и вызванные им санкции не дают желаемого разрушения экономики России, решил поджечь Россию по всему периметру. Он хочет поджечь российские «протектораты» в бывшем СССР», — написал третий пользователь.

Еще один читатель заявил, что нестабильность в мире сеют Соединенные Штаты.

«На постсоветском пространстве у них цель такая же, какая была в странах ЕС: сменить руководство каждой страны и поставить у власти своих пуделей. Задача этих пуделей — разорвать связи с Россией и заменить их американским влиянием», — приводит его слова РИА Новости.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не стоит проявлять слабость в отношении России и идти с ней на компромиссы. Французский лидер подчеркнул, что европейские страны готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

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