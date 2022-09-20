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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на посольство России в Канаде

Александр Афонин
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на посольство России в Канаде
Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения неизвестных на здание российского посольства в Канаде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 20 сентября.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание посольства РФ в Канаде (Оттава), — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что об инциденте сообщили сотрудники дипмиссии. По их словам, в здание посольства кинули коктейль Молотова, а видеозапись нападения была передана местной полиции.

Произошедшее воспринимается как попытка террористического акта. Для установления деталей следователям необходимо запросить в МИД России необходимую информацию, передает пресс-служба.

Накануне сообщалось, что посол Канады в Москве Элисон Ле Клэр была вызвана в МИД России, где ей заявили протест в связи с нападением злоумышленника на посольство. Кроме того, Москва потребовала от Оттавы принять необходимые меры по безопасности российских загранучреждений и их сотрудников.

Александр Бастрыкин Канада Уголовные дела Посольства
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