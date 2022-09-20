Песков назвал бесперспективным дипломатическое урегулирование ситуации на Украине

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сегодня российское руководство не видит перспектив для политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 20 сентября.

— В настоящий момент такие перспективы не просматриваются, — цитирует представителя Кремля Интерфакс.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что до возможности проведения прямых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским еще далеко. Он подчеркнул, что готов посодействовать встрече лидеров.

До этого Владимир Путин сделал заявление, что Россия сделает все возможное, чтобы специальная операция на Украине завершилась как можно скорее. Он отметил, что Киев отказывается вести переговоры, что мешает ситуации.

Старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян выразил мнение, что завершение конфликта на Украине зависит от ситуации «на земле». По словам специалиста, отказ Киева от переговоров с Москвой является одной из причин ситуации.