В России выявили 46 474 новых случая коронавируса

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 46 474 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» во вторник, 20 сентября.

Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировали 98 летальных исходов от COVID-19. При этом 4651 пациент с диагностированным коронавирусом был госпитализирован в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровело 52 194 человека, отмечается в Telegram-канале «Cтопкоронавирус.рф».

Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус все еще никуда не ушел, а в сентябре возможен устойчивый рост заболеваемости. Она отметила, что Россия по показателю заболеваемости находится на 105-м месте среди других государств.

Президент США Джо Байден заверил, что пандемия коронавируса окончена. Идеальным примером того, что пандемия подошла к концу, он назвал тот факт, что никто не носит маски и все «находятся в довольно хорошем состоянии». Иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», на каких основаниях Байден сделал это заявление.