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Ефимов: Город освободил арендаторов от уплаты обеспечительных платежей почти на 117 миллионов рублей

Елена Самойлова
Город
Ефимов: Город освободил арендаторов от уплаты обеспечительных платежей почти на 117 миллионов рублей
Фото: Пресс-служба

В рамках антикризисной поддержки бизнеса город отменил добросовестным арендаторам столичной недвижимости обеспечительные платежи почти на 117 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 20 сентября.

— В марте 2022 года мэр Москвы утвердил антикризисные меры поддержки бизнеса, в числе которых предприниматели были освобождены от обязанности вносить обеспечительный платеж при продлении договора аренды столичной недвижимости. Этой возможностью уже воспользовались 88 арендаторов, — сказал представитель мэрии.

Обеспечительный платеж — это предоплата за последние пять месяцев действия договора аренды городской недвижимости, он вносится в течение 15 дней после перезаключения соглашения. Подобная «подушка безопасности» позволяет столице избежать финансовых потерь в случае невыполнения предпринимателем условий предоставления помещения.

Воспользоваться этой мерой могут арендаторы, которые добросовестно исполняют свои обязательства перед городом, перезаключив договоры на новый срок. Бизнесмены могут обратиться в столичный департамент городского имущества с просьбой отменить обеспечительный платеж.

По итогам рассмотрения заявки с ними будет заключено дополнительное соглашение к договору аренды. По словам руководителя департамента, министра правительства Москвы Максима Гамана, при заключении нового соглашения пункт об обеспечительном платеже в него не включается.

Если арендаторы продлили договор и внесли средства, их учтут в последующих платежах. Предприниматели, которые уже воспользовались льготой, занимают 207 городских помещений общей площадью 30,9 тысячи квадратных метров.

До этого Ефимов сообщил, что представители бизнеса приобрели у Москвы более 60 помещений в ЦАО с начала года.

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