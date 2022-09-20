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«Вкусно — и точка» поделилась результатами работы за 100 дней

Лейла Алиева
Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Вкусно — и точка» поделилась результатами работы за 100 дней
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В рамках пресс-конференции в честь 100 дней с момента открытия сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» генеральный директор компании Олег Пароев рассказал о результатах работы предприятия.

— Мы ожидали, что будут сложности, но их оказалось больше. Из 850 мы открыли уже больше 820 предприятий. Все они показывают отличный результат. Гости ждали нас и скучали. Люди нас ценят, любят и стремятся вернуться, — отметил он.

По словам гендиректора компании, в сети сохранился уровень качества, гостеприимства, атмосферы и вкусной еды. При этом более месяца рестораны страдали от дефицита картошки, но все поставки уже восстановлены, а холодные напитки появятся на розлив во всех предприятиях.

Кроме того, компании удалось сохранить всех сотрудников, а условия оплаты труда не изменились. При этом в марте работникам повысили зарплату. Также в столице открылось 16 новых точек, которые никогда не работали под старым брендом.

Пароев также объяснил название новой сети. Он отметил, что название сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» должно было отражать философию преемника McDonald's и отличаться от других.

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