Гендиректор «Вкусно — и точка» объяснил перебои с картофелем фри

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Генеральный директор компании «Вкусно — и точка» Олег Пароев рассказал, что картофель фри вернулся в меню всех ресторанов бренда. Об этом во вторник, 20 сентября, он сообщил на пресс-конференции, посвященной 100 дням с момента открытия первых предприятий.

Кроме того, он прокомментировал возникшие сложности с поставкой этого блюда. Пароев пояснил, что на данный момент в России существует только одно предприятие, способное подготавливать картофель для дальнейшего его приготовления в ресторанах сети «Вкусно — и точка».

Разумеется, оно не может полностью закрыть потребность компании, пояснил бизнесмен. В связи с этим приходится докупать картофель в разных странах.

До этого Пароев рассказал, что название сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» должно было отражать философию преемника McDonald's и отличаться от других.

Гендиректор добавил, что считает новое название удачным. По его словам, «Вкусно — и точка» не требовало рекламы, так как продвигало само себя. Так, в конце июня почти половина россиян знали имя преемника McDonald's.

12 июня руководство бывшей сети ресторанов быстрого питания McDonald's озвучило новое название заведений — «Вкусно — и точка».