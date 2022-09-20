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Нелегитимный груз? Почему российские грузовики с товарами из Европы задержали в Казахстане

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Нелегитимный груз? Почему российские грузовики с товарами из Европы задержали в Казахстане
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российские грузовые автомобили с товарами из Европейского союза начали задерживать в Казахстане. В общей сложности там застряло восемь автомобилей. Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой» назвал возможные причины остановки грузов.

По словам эксперта, сложившуюся ситуацию стоит расценивать как плановую проверку грузов. Возможно казахстанским пограничникам могла показаться странной представленная документация, в связи с чем груз решили проверить полностью.

— Там речь идет всего о восьми машинах, что совершенно несущественно, это могут быть единичные случаи. Казахстан ссылается на неправильное оформление документов. Судя по всему, там есть нарушения в оформлении документов. Казахстан требует документы от предыдущего перевозчика для того, чтобы убедиться в легитимности перевозимого груза и самой перевозки, поскольку на таких стыках бывают некоторые нарушения, — пояснил Беляев.

При этом собеседник «ВМ» не исключает, что у казахских спецслужб есть подозрение, будто эти фуры перевозят какой-то нелегитимный груз и «участвуют в теневой операции».

— Возможно, после выявленных проверок будут принесены извинения перевозчикам, а может быть и другой исход, — предположил аналитик.

Однако Беляев считает, что предавать данному случаю характер «торговой войны» не стоит.

Также аналитик рассказал, стоит ли ожидать повышения цен в связи с задержкой грузов.

— На ценах не отразится ничего, потому что это всего восемь автомобилей. Это капля в море. Я думаю, что этот канал будет налажен и урегулирован, все придет в норму. Машины остановили для более внимательного изучения документов и груза, — подытожил Беляев.

Казахстан Россия грузоперевозки
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