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Стало известно, когда у сети «Вкусно — и точка» появится доставка

Александр Афонин
Анастасия Харламова

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Общество
Стало известно, когда у сети «Вкусно — и точка» появится доставка
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Доставка блюд из ресторанов сети быстрого питания «Вкусно — и точка» появится до конца года. Об этом во вторник, 20 сентября, заявил гендиректор компании Олег Пароев на пресс-конференции, посвященной 100 дням с момента открытия первых предприятий.

— Доставка появится до конца года. Доставка тоже в приоритете для нас. Мы ведем переговоры с «Яндекс Доставкой» и Delivery Club, а также другими игроками рынка, — сказал он.

До этого Пароев объяснил название ресторанов. По его словам, новое имя должно было отражать философию преемника McDonald's и отличаться от других.

Кроме того, в рамках пресс-конференции гендиректор рассказал о результатах работы предприятия. Он отметил, что в ресторанах сохранился уровень качества, гостеприимства, атмосферы и вкусной еды.

В ходе мероприятия была презентована новая упаковка блюд «Вкусно — и точка». Так, новый дизайн напоминает привычный образ продукции McDonald's. Однако некоторые блюда сохранили минималистичный дизайн — на их упаковке разместился только логотип сети.

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