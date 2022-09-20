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Психолог объяснила, почему воспитывать ребенка должны оба родителя

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог объяснила, почему воспитывать ребенка должны оба родителя
Фото: Pexels

Психолог, коуч Елена Жданова рассказала о роли отца и матери в воспитании ребенка.

Эксперт пояснила, что мать дает заботу и нежность, ребенок воспринимает ее как неотъемлемую часть себя. От матери исходят безусловная любовь и поддержка, в результате формируется базовое доверие к миру. Мама помогает малышу развивать мир чувств, осознавать границы и потребности.

Отец, по словам Елены Ждановой, является тем человеком, который помогает адаптировать ребенка к жизни вне дома. С одной стороны, он обеспечивает безопасность, с другой — предоставляет самостоятельность, является авторитетом и поощряет конкретные поступки и достижения. Дети, получающие любовь и одобрение папы, ощущают себя уверенными и защищенными, они счастливее и самодостаточнее.

Психолог добавила, что важно, чтобы в воспитании ребенка принимали участие оба родителя. Нарушение баланса в семейной системе может привести к травматизации психики и проблемам во взрослом возрасте, передает МИР 24.

Ранее московские психологи дали советы по воспитанию детей.

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