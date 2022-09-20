Гендиректор «Вкусно — и точка» обозначил сроки восстановления меню

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Все позиции в меню сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которых не было ранее, скоро вернутся. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил генеральный директор компании Олег Пароев в рамках пресс-конференции, посвященной 100 дням с момента открытия первых предприятий.

— Есть график. К октябрю — ноябрю меню должно восстановиться. Детские продукты обязательно появятся. Огромное количество времени уходит придумать, как вернуть назад игрушки. «Макдоналдс» был крупнейшим продавцом игрушек в мире из-за «Хэппи Мила», — отметил он.

Пароев предположил, что в сети за месяц раскупят два миллиона игрушек. При этом предстоит обеспечить их безопасность и пищевое соседство с продуктами.

Также гендиректор компании добавил, что в ресторанах начинает появляться сезонное меню, но алкогольных напитков ждать не стоит, так как «Вкусно — и точка» — семейный ресторан.

До конца года появится доставка блюд из сети ресторанов «Вкусно — и точка». По словам Пароева, в настоящее время ведутся переговоры с «Яндекс Доставкой» и Delivery Club.