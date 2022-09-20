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В сети ресторанов «Вкусно — и точка» рассказали, вернется ли бигмак

Анастасия Харламова
Евгений Жуков

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Эксклюзивы ВМ
Общество
В сети ресторанов «Вкусно — и точка» рассказали, вернется ли бигмак
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Бургер «Бигмак» не будет продаваться в ресторанах сети быстрого питания «Вкусно — и точка». Об этом во вторник, 20 сентября, заявил генеральный директор компании Олег Пароев на пресс-конференции, посвященной 100 дням с момента открытия первых предприятий.

— «Бигмак» ушел. Такой бургер мы не можем продавать из-за названия и других причин, которые мы согласовали с руководством McDonald's при продаже, — объяснил Пароев.

При этом он подчеркнул, что уже в этом году компания «Вкусно — и точка» презентует свой аналог блюда.

— Я надеюсь, что любители «Бигмака» будут впечатлены продуктом, который мы представим в замену, — добавил глава компании.

До этого Пароев рассказал о возвращении привычного картофеля-фри в меню всех ресторанов бренда.

Он прокомментировал, возникшие сложности с поставкой блюда, объяснив тем, что на данный момент в России существует только одно предприятие способное подготавливать картофель для дальнейшего его приготовления в ресторанах сети.

Кроме того, гендиректор компании рассказал, что название сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» должно было отражать философию преемника McDonald's и отличаться от других.

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