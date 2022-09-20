Во «Вкусно — и точка» рассказали, на сколько выросли цены в заведениях

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Цены в меню сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» выросли примерно на 8–10 процентов. Об этом во вторник, 20 сентября, заявил генеральный директор компании Олег Пароев на пресс-конференции, посвященной 100 дням с момента открытия первых предприятий.

— Цены в меню выросли на 8–10 процентов. Это существенно ниже, чем рост цен у наших поставщиков за этот период. У конкурентов цены выросли значительнее. Мы предоставляем прекрасный продукт на любой кошелек, наша задача — оставаться доступными для всех категорий граждан, — сказал он.

Гендиректор добавил, что, несмотря на отсутствие доставки и неполное меню, выручка ресторанов приближается к показателю McDonald's. По его словам, у сети были дни, когда продажи оказались выше, чем в аналогичное время прошлого года.

До этого Олег Пароев сообщил, что доставка блюд из ресторанов сети быстрого питания «Вкусно — и точка» появится до конца года. На данный момент компания ведет переговоры с рядом агрегаторов.

Также гендиректор объяснил название ресторанов. Он отметил, что новое имя должно было отражать философию преемника McDonald's и отличаться от других.