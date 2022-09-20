Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Во «Вкусно — и точка» рассказали, на сколько выросли цены в заведениях

Александр Афонин
Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Во «Вкусно — и точка» рассказали, на сколько выросли цены в заведениях
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Цены в меню сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» выросли примерно на 8–10 процентов. Об этом во вторник, 20 сентября, заявил генеральный директор компании Олег Пароев на пресс-конференции, посвященной 100 дням с момента открытия первых предприятий.

— Цены в меню выросли на 8–10 процентов. Это существенно ниже, чем рост цен у наших поставщиков за этот период. У конкурентов цены выросли значительнее. Мы предоставляем прекрасный продукт на любой кошелек, наша задача — оставаться доступными для всех категорий граждан, — сказал он.

Гендиректор добавил, что, несмотря на отсутствие доставки и неполное меню, выручка ресторанов приближается к показателю McDonald's. По его словам, у сети были дни, когда продажи оказались выше, чем в аналогичное время прошлого года.

До этого Олег Пароев сообщил, что доставка блюд из ресторанов сети быстрого питания «Вкусно — и точка» появится до конца года. На данный момент компания ведет переговоры с рядом агрегаторов.

Также гендиректор объяснил название ресторанов. Он отметил, что новое имя должно было отражать философию преемника McDonald's и отличаться от других.

Цены Бизнес Рестораны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте