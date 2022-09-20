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Названы самые популярные рестораны «Вкусно — и точка» в Москве

Анастасия Харламова
Евгений Жуков

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Общество
Названы самые популярные рестораны «Вкусно — и точка» в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Компания «Вкусно — и точка» перечислила свои самые прибыльные и популярные кафе в Москве. Об этом во вторник, 20 сентября, заявил генеральный директор компании Олег Пароев на пресс-конференции, посвященной 100 дням с момента открытия первых предприятий.

Во время мероприятия популярными назвали заведения на улицах Народного ополчения, Пушкинской, Манежной, Серпуховской и Семеновской.

До этого Пароев рассказал, что название сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» должно было отражать философию преемника McDonald's и отличаться от других. По его мнению, новое название является довольно удачным. Пароев отметил, что «Вкусно — и точка» не требовало рекламы, так как продвигало само себя.

12 июня руководство бывшей сети ресторанов быстрого питания McDonald's озвучило новое название заведений бывшего McDonald's.

В июне на Пушкинской площади в столице открылся флагманский ресторан новой сети быстрого питания. «Вечерняя Москва» посетила обновленное заведение фастфуда и узнала у посетителей их мнение о ребрендинге.

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