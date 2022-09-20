Депутат МГД Орлов: Образовательный кластер на Тверской станет современным проектом для изучения наследия страны

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, Тверская улица, 21с1 Карта всех событий

Один из корпусов Музея современной истории России в Москве реконструируют для создания современного выставочного и образовательного кластера. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Степан Орлов во вторник, 20 сентября.

— Здание московского Английского клуба, где располагается Музей современной истории России, является яркой архитектурной доминантой на улице Тверской, оно знакомо миллионам жителей Москвы, туристам. При этом во дворе находится еще один примечательный корпус из красного кирпича, построенный в середине XX века, — бывший жилой дом, ставший впоследствии фондохранилищем музея, — рассказал он.

В конце года специалисты начнут проводить работы по реконструкции корпуса, что позволит создать настоящий музейный кластер, который даст возможность как сохранять экспонаты, так и организовать доступ к ним посетителей. Также москвичи смогут воспользоваться музейной библиотекой, где оборудуют читальный зал с онлайн- и офлайн-доступом, создадут современный издательский центр, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в столице планируется провести комплексную реконструкцию 11 набережных до конца 2026 года.