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Собянин утвердил меры поддержки исследований лекарств на базе медучреждений

Александр Афонин
Город
Собянин утвердил меры поддержки исследований лекарств на базе медучреждений
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Власти города окажут комплексную поддержку клинических исследований новых лекарственных препаратов на базе медучреждений столицы. Соответствующее постановление подписал во вторник, 20 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседании Президиума правительства города.

Согласно документу, фармацевтические компании смогут воспользоваться организационной и финансовой поддержкой. С их помощью предприниматели могут сформировать исследовательскую команду, подобрать площадку с необходимым оборудованием и материалами, возместить часть затрат и так далее.

Отмечается, что за последние 10 лет на базе городских медучреждений было проведено более 1700 исследований препаратов. Кроме того, специалисты изучали биоэквивалентность препаратов по различным профилям заболеваний, отметил Собянин в Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что Сергей Собянин и мэр Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумъяабазар подписали программу сотрудничества на ближайшие годы. В ходе беседы они обсудили актуальные проблемы развития городского хозяйства.

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