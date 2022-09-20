Гендиректор «Вкусно — и точка» рассказал об импортозамещении продукции

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Почти вся продукция сети McDonald's производилась в России с использованием импортных ингредиентов. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил генеральный директор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев в рамках пресс-конференции, посвященной 100 дням с момента открытия первых предприятий.

— 90 процентов продукции в «Маке» производили в России с использованием импортных ингредиентов. Все уникальные компоненты из-за рубежа мы постараемся импортозаместить, — отметил он.

Так, крахмал лецитин для производства булочек уже заменили в обновленных ресторанах на российский. Кроме того, разрабатывается отечественная технология дыма для бекона, которую ранее делали в США.

До этого Олег Пароев сообщил, что доставка блюд из ресторанов сети быстрого питания «Вкусно — и точка» появится до конца года. На данный момент компания ведет переговоры с рядом агрегаторов.

Кроме того, в рамках пресс-конференции в честь 100 дней с момента открытия сети Пароев рассказал о результатах работы предприятия. Гендиректор отметил, что в ресторанах сохранился уровень качества, гостеприимства, атмосферы и вкусной еды.