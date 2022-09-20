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Приметы и советы

Терапевт рассказала, как «совам» перестроиться на режим «жаворонков»

Ирина Игнатенко
Общество
Терапевт рассказала, как «совам» перестроиться на режим «жаворонков»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Чтобы людям «совам» перестроиться на режим «жаворонков», необходимо делать зарядку, не пренебрегать завтраком и включать утром свет, так как он подавляет выработку мелатонина и помогает быстрее взбодриться. Такие советы дала терапевт София Черкасова.

Прежде всего необходимо отрегулировать режим сна.

— Необходимо начать спать по режиму, хотя бы несколько дней. Далее человек начинает на 15 минут в день вставать пораньше с равным таким шагом. Кроме того, «совам», которые захотят переучиться в «жаворонков», рекомендуется делать три вещи утром. Первое — это включать яркий свет, потому что он подавляет выработку мелатонина и помогает быстрее взбодриться, — пояснила она в комментарии НСН.

Также необходима физическая нагрузка, чтобы включить систему бодрствования. И третье — не стоит забывать о завтраке.

По ее словам, окончательно изменить хронотип человека нельзя. При этом настоящие «совы» составляют не более 3-5 процентов населения.

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