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В Петербурге завершился XXII международный форум Baltic Weekend

Оксана Васильева
Общество
В Петербурге завершился XXII международный форум Baltic Weekend
Фото: Пресс-служба мероприятия

15 и 16 сентября 2022 в Санкт-Петербурге прошел XXII международный форум Baltic Weekend. На протяжении двух дней участники разбирали актуальные кейсы индустрии, обсуждали изменения коммуникационной сферы и анализировали главные тренды PR-рынка.

Согласно многолетней традиции, форум открыл генеральный директор SPN Communications, вице-президент, РАСО и председатель организационного комитета Baltic Weekend Андрей Баранников: «В этом году на форуме встретились более 400 участников и более 90 спикеров. Программа обещает быть очень насыщенной и интересной».

Одной из ключевых тем всего форума стала новая идентичность: как бизнес и сфера коммуникаций ощущают себя в обновленных реалиях. На дискуссии первого дня Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ заметил, что современному человеку «нужно научиться жить и коммуницировать в многопоколенном обществе». Советник министра экономического развития РФ Дарья Левченко в своей речи об отношениях бизнеса и государства подчеркнула следующее: «У общества есть запрос на синхронизацию с теми ценностями государства, на которые оно опирается в своих коммуникационных моделях».

Вечер первого дня завершился церемонией награждения PROBA Awards. По итогам дебатов был определен «Специалист года», в 2022 году им стала руководитель пресс-службы медиагруппы «Россия Сегодня» Анна Старкова. Также, по решению жюри, была утверждена уникальная награда – Специальный приз, его получил проект, логика которого не вписалась в конкретную номинацию, но покорила сердца экспертов – «Твоё тело не из мрамора – позаботься о себе вовремя», проект футбольного клуба Зенит. Лауреатом в номинации PROBA Award for Lifetime Achievement, за неоценимый вклад в развитие отрасли, стал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. С полным списком победителей премии можно ознакомиться на официальном сайте.

В течение двух дней в рамках деловой программы Baltic Weekend прошло шесть круглых столов, посвященных важным вопросам коммуникационной индустрии, среди них: позиционирование СМИ в нынешних условиях и форматы, которые работают; взаимодействие розничных инвесторов и PR; медиапотребление и инструменты PR на рынке Востока.16 сентября, во второй день Baltic Weekend участники имели возможность присоединиться к дискуссиям на темы развития GR-коммуникаций и управления репутацией брендов.

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