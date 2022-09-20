Путин приказал в кратчайшие сроки обеспечить поставки вооружений в войска

Фото: Администрация президента РФ

Организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должны в самые краткие сроки обеспечить поставки оружия и техники войскам РФ. Такое заявление сделал во вторник, 20 сентября, президент России Владимир Путин.

— Организациям ОПК необходимо в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемого вооружения и техники в войска, средств поражения, — отметил глава государства.

В первую очередь речь идет о частях и подразделениях, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, подчеркнул Путин. При этом он отметил, что применяемое там российское оружие не только показывает высокую эффективность, но и помогает минимизировать потери среди личного состава, передает РИА Новости.

Из-за спецоперации на Украине часть заводов оборонной промышленности России перевели на трехсменную, то есть круглосуточную работу. Об этом заявил зампредседателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов.

Между тем на предприятиях оборонки создают не только автоматы и беспилотники, но и вполне мирную продукцию. Так, например, кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев считает, что предприятия российского ОПК стали местом, где создаются высокие технологии для гражданских производств. Чем удивила оборонка и чем еще удивит — в материале «Вечерней Москвы».