Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин приказал в кратчайшие сроки обеспечить поставки вооружений в войска

Евгений Белоусов
Политика
Путин приказал в кратчайшие сроки обеспечить поставки вооружений в войска
Фото: Администрация президента РФ

Организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должны в самые краткие сроки обеспечить поставки оружия и техники войскам РФ. Такое заявление сделал во вторник, 20 сентября, президент России Владимир Путин.

— Организациям ОПК необходимо в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемого вооружения и техники в войска, средств поражения, — отметил глава государства.

В первую очередь речь идет о частях и подразделениях, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, подчеркнул Путин. При этом он отметил, что применяемое там российское оружие не только показывает высокую эффективность, но и помогает минимизировать потери среди личного состава, передает РИА Новости.

Из-за спецоперации на Украине часть заводов оборонной промышленности России перевели на трехсменную, то есть круглосуточную работу. Об этом заявил зампредседателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов.

Между тем на предприятиях оборонки создают не только автоматы и беспилотники, но и вполне мирную продукцию. Так, например, кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев считает, что предприятия российского ОПК стали местом, где создаются высокие технологии для гражданских производств. Чем удивила оборонка и чем еще удивит — в материале «Вечерней Москвы».

Оружие Армия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

А Клинтон снова врет о расширении НАТО

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Все мнения
О проекте