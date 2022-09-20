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Глава запорожской ВГА подписал указ о формировании добровольческих батальонов

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Глава запорожской ВГА подписал указ о формировании добровольческих батальонов
Фото: shutterstock

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Евгений Балицкий подписал указ о формировании добровольческих батальонов. Об этом стало известно во вторник, 20 сентября.

— Многие наши земляки уже воюют на наших границах в составе вооруженных сил России. Сегодня русские солдаты охраняют покой городов и сел Запорожской области, жизни мирных граждан. Наш долг — оказать им дополнительную поддержку, — заявил он.

Балицкий подчеркнул, что решение о подписании указа он принял после многочисленных обращений местных жителей, написал он в своем Telegram-канале.

Глава ВГА также сообщил, что референдум о вхождении Запорожской области Украины в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Голосование пройдет очно в помещении участковой избирательной комиссии референдума только 23 сентября. А с 23 по 27 сентября — в населенных пунктах, где нет оборудованных для голосования помещений.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что добровольцы из Донецкой и Луганской народных республик смогут служить в российской армии, если республики войдут в состав РФ по итогам референдума.

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