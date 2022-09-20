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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Пускепалиса

Евгений Белоусов
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Пускепалиса
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Сергея Пускепалиса в связи с его гибелью. Телеграмму президента во вторник, 20 сентября, передал официальный сайт Кремля.

— Сергей Пускепалис был бесконечно талантливым, увлеченным человеком, самобытным режиссером и актером. Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой, — говорится в телеграмме.

Путин особенно подчеркнул, что Пускепалис всю жизнь сохранял преданность нравственным и духовным ценностям, а также был настоящим патриотом. Режиссер всегда помогал соотечественникам, а в тяжелые времена для народа Донбасса старался помогать и ему.

Пускепалис погиб в результате аварии в Ярославской области. По данным регионального УМВД, инцидент случился примерно в 11:00. Автомобиль «Форд Транзит» столкнулся с грузовиком. От сильного удара микроавтобус, где находился Пускепалис, перевернулся на бок. Кроме того, у него наблюдаются сильные повреждения кузова. Из-за столкновения погибли два человека, еще один был госпитализирован.

Сергей Пускепалис родился в 1966 году в Курске. В 1999 году он получил звание заслуженного артиста России. А с 2019 года находился на посту художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова.

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