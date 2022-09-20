Эрдоган провел телефонные переговоры с Зеленским

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Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, стороны обсудили актуальные вопросы безопасности. Об этом сообщили в канцелярия турецкого лидера во вторник, 20 сентября.

— Президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры были проведены перед выступлением президента Эрдогана на Генеральной Ассамблее ООН, — передает сообщение канцелярии РИА Новости.

Зеленский после переговоров на своей странице в Twitter написал, что во время телефонной беседы были обсуждены «актуальные вопросы безопасности».

До этого Эрдоган заявил, что ему по итогам саммита ШОС в Самарканде стало понятно, что президент России Владимир Путин стремится поскорее закончить кризис на Украине.

16 сентября Владимир Путин поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за вклад в реализацию договоренностей в рамках зерновой сделки. Встреча лидеров РФ и Турции прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.