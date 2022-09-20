Возводим школы и детские сады

Фото: Департамента строительства города Москвы

В столице за счет бюджета в настоящее время Департамент строительства Москвы возводит 34 объекта образования общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, рассказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

Город продолжает масштабную программу строительства образовательных объектов, благодаря которой за последние десять лет ликвидированы очереди в детские сады и школы.

— При разработке проектов новых образовательных учреждений используется стандарт «Московская школа», который предполагает трансформируемое ресурсосберегающее пространство, возможность организации максимального количества активностей, а также понятную навигацию, продуманную систему группировки помещений, эргономичную мебель, — рассказывает Рафик Загрутдинов.

Всего до 2032 года, с учетом программы реновации, Департамент строительства города Москвы планирует ввести в эксплуатацию 408 объектов, при этом все образовательные учреждения будут построены по индивидуальным проектам.