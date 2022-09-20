«Нужно?»: Матвиенко ответила на вопрос о мобилизации в РФ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не дала четкого ответа на вопрос, проведут ли в России мобилизацию.

— А вы считаете? Нужно? — ответила она на соответствующий вопрос журналистов во вторник. Ее слова приводит РИА Новости.

В этот же день Госдума приняла пакет поправок к Уголовному кодексу РФ. В нем среди прочего идет речь о введении понятий «военное положение», «военное время» и «мобилизация». Помимо этого, появятся две статьи, которые ужесточают наказание за оставление военной части (статья 337 УК) и неисполнение приказа начальника (часть 2.1 статьи 332 УК) в период мобилизации и военного положения.

О том, что изменения в УК РФ будут означать на практике, — в материале «Вечерней Москвы».

До этого сообщалось, что в Государственную думу внесли законопроект, разрешающий многодетным гражданам России вступать в мобилизационный резерв. Законопроект также предлагает уточнить, что такие граждане будут освобождены от призыва на военные сборы при условии того, что на их иждивении находятся дети.

В настоящее время многодетные граждане подлежат безусловному освобождению от призыва на военные сборы.