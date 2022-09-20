Макрон рассчитывает, что в ближайшие дни сможет поговорить с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что сможет переговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни. Об этом французский лидер сообщил во вторник, 20 сентября.

— Наш разговор с президентом Путиным запланирован на ближайшие дни, в особенности он коснется вопросов ядерной безопасности. Две недели назад мы уже переговорили по этому вопросу, — заметил он.

Макрон также назвал цинизмом и провокацией предстоящие референдумы в республиках Донбасса и в ряде областей Украины о присоединении к России. Президент посчитал, что референдумы все равно никак не повлияют на позицию западных стран в вопросе по Украине, передает ТАСС.

Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что альянс не будет признавать легитимность референдумов. Он также назвал это эскалацией конфликта.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в Донбассе играют важную роль как в безопасности местных жителей, так и в восстановлении исторической справедливости.