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Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Россией ради мира

Евгений Белоусов
В мире
Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Россией ради мира
Фото: president.gov.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности продолжать поддерживать диалог с Россией о восстановлении мира. Об этом стало известно во вторник, 20 сентября.

— Франция настойчиво выступает за мир. Для этой цели я веду диалог с Россией, — заявил политик.

По словам Макрона, он начал диалог с Россией еще задолго до начала конфликта на Украине и намерен продолжать вести его. Франция, уточнил он, будет также содействовать доставке украинского продовольствия в Сомали в сотрудничестве с ООН.

Французский лидер также призвал не допускать нового разделения мира на противостоящие блоки и альянсы, передает ТАСС.

Эммануэль Макрон также назвал цинизмом и провокацией предстоящие референдумы о присоединении к России в регионах Донбасса и в ряде областей Украины.

Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что альянс не будет признавать легитимность референдумов. Он также назвал это эскалацией конфликта.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в Донбассе играют важную роль как для безопасности местных жителей, так и для восстановления исторической справедливости.

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