Вице-премьер Украины пригрозила тюрьмой за участие в референдумах

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Украинцам на неподконтрольных Киеву территориях за участие в референдумах о вхождении в состав РФ может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщила во вторник, 20 сентября, вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

— Некоторые юристы считают, что такие действия могут подпадать под часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»: это грозит лишением свободы на срок до пяти лет, — сказала она в ответ на вопрос о том, грозит ли наказание простым людям за участие в референдумах.

Вице-премьер призвала жителей неподконтрольных Украине территорий не ходить на референдум и «по возможности уехать».

Она отметила, что организаторам плебисцитов грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества, сообщает ТАСС.

Правительство Украины 16 сентября согласовало проект закона об уголовной ответственности за получение гражданства России и наказании в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области в состав РФ пройдут с 23 по 27 сентября.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что альянс не будет признавать легитимность референдумов. Он также назвал это эскалацией конфликта.