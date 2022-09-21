Главные новости к утру 21 сентября

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Поздним вечером во вторник, 20 сентября, около машины, припаркованной в поселении Сосенское города Москвы, было обнаружено тело 22-летнего водителя с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о переходе к новой тактике действий на Украине. По словам политика, противника в скором времени ждут масштабные последствия «нового плана возмездия».

Недовольный завещанием москвич разбил могилы родственников кувалдой. В столичном суде рассматривалось дело в отношении мужчины, который осквернил могилы трех своих родственников. Инцидент случился в августе на кладбище «Станиславское» в поселении Десеновское. Накануне происшествия у обвиняемого скончалась бабушка. Когда родственники ознакомились с завещанием, оказалось, что дом покойной достанется ее дочери, а не внуку.

Украинцам на неподконтрольных Киеву территориях за участие в референдумах о вхождении в состав РФ может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщила во вторник, 20 сентября, вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Самолет с главой ведомства на борту преодолел расстояние до Соединенных Штатов от Москвы по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.